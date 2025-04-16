Рябины черноплодной плоды (Fructus aroniae melanocarpae)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 171/15
4.1 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, ул. Пограничная, 248
4.7 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
74,33
Экономия при брони: -3,68 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 15/2
54.5 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
72,49
Экономия при брони: -3,83 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 24-Г
56.4 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
70,95
Экономия при брони: -4,38 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 30
56.6 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
70,90
Экономия при брони: -4,23 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 30
56.6 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
70,85
Экономия при брони: -4,28 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 139/4
58.6 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
69,97
Экономия при брони: -3,30 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Университетская, 157
59.2 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
71,00
Экономия при брони: -3,44 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 33 мин
Южное, ул. Химиков, 27-Г
75.1 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека бам
Открыто
Закроется через 33 мин
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 139-Б
98.3 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
79,00
Экономия при брони: -17,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 33 мин
Одесса, ул. Марсельская, 60
98.7 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
79,30
Экономия при брони: -17,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 33 мин
Одесса, бульв. Десантный, 1
99.1 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
79,00
Экономия при брони: -17,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 33 мин
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 63-А
100.2 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
75,41
Экономия при брони: -4,76 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Польская, 14
107.0 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
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107.7 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Открыто
Закроется через 33 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
107.9 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
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Экономия при брони: -21,90 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 70/54
107.9 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"