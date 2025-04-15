Рябины черноплодной плоды (Fructus aroniae melanocarpae)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Львов
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
83,70
Экономия при брони: -18,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
83,70
Экономия при брони: -18,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
82,00
Экономия при брони: -16,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
69,40
Экономия при брони: -2,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
75,65
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
73,15
Экономия при брони: -2,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Варшавская, 56-А
2.3 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Панаса Мирного, 24
3.2 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
85,90
Экономия при брони: -20,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
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Львов, просп. Красной Калины, 94-А
6.6 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
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Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
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Экономия при брони: -23,00 грн
Здорова родина
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Открывается через 18 мин
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 26
37.8 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
77,33
Экономия при брони: -0,54 грн
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Закрыто
Открывается через 18 мин
Рогатин, пл. Роксоланы, 30-А
64.0 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
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Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
64.5 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
85,03
Экономия при брони: -2,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Дрогобыч, ул. Грушевского Михаила, 17
64.9 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
83,70
Экономия при брони: -23,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Сокаль, ул. Шептицкого, 93
73.5 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
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Экономия при брони: -18,60 грн
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