Рябины черноплодной плоды (Fructus aroniae melanocarpae)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
72,88
Экономия при брони: -4,22 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
86,60
Экономия при брони: -18,53 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
71,67
Экономия при брони: -3,01 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
69,03
Экономия при брони: -2,36 грн
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
73,00
Экономия при брони: -5,11 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
75,88
Экономия при брони: -5,23 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
2.6 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
2.7 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 114
3.2 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 20
3.8 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
3.9 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Киев, просп. Берестейский, 26-А
3.9 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
83,70
Экономия при брони: -18,50 грн