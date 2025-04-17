Рябины черноплодной плоды (Fructus aroniae melanocarpae)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
83,70
Экономия при брони: -19,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
82,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
83,70
Экономия при брони: -19,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
83,70
Экономия при брони: -19,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Текстильников, 18
2.7 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
79,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
3.5 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
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Аптека оптовых цен
Городня, ул. Черниговская, 15
48.6 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126/40
66.8 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
74,15
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека tas
Бровары, бульв. Независимости, 6
114.7 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Біла ромашка
Бровары, ул. Киевская, 241
114.7 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
80,68
Экономия при брони: -2,42 грн
Аптека оптовых цен
Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16
114.8 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Бровары, ул. Героев Украины, 19
115.1 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
78,80
Экономия при брони: -14,50 грн
Аптека оптовых цен
Вышгород, ул. Шолуденко, 1
115.5 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Вышгород, ул. Набережная, 2
115.5 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 9/1
115.9 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Вышгород, ул. Школьная, 73-Б
116.1 км
Рябины черноплодной плоды плоды 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"