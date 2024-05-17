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Альдазол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер в пачке, №3 - Запорожье (122164) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 214 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 59 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
150,35
Экономия: -17,35 грн
133,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
156,92
Экономия: -23,92 грн
133,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
151,99
Экономия: -18,99 грн
133,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
139,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
159,63
Экономия: -28,53 грн
131,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
144,81
Экономия: -14,75 грн
130,06 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (3)
134,29 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (4)
150,36
Экономия: -20,09 грн
130,27 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
150,35
Экономия: -17,35 грн
133,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
131,47 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
138,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (10)
155,99
Экономия: -25,72 грн
130,27 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2)
132,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
146,32
Экономия: -20,86 грн
125,46 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (7)
134,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
133,44 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
154,54
Экономия: -21,54 грн
133,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
147,26
Экономия: -38,42 грн
108,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (4)
144,30
Экономия: -18,99 грн
125,31 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
150,30
Экономия: -16,10 грн
134,20 грн