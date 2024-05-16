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Альдазол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер в пачке, №3 - Харьков (122164) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 413 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
118,89 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (2)
125,30 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
150,93
Экономия: -26,48 грн
124,45 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (7)
132,14 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (10)
118,36 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (5)
129,21 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
145,93
Экономия: -20,05 грн
125,88 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
118,80 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (18)
127,87 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (5)
128,28 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
152,00
Экономия: -22,00 грн
130,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (6)
132,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (6)
151,50
Экономия: -21,23 грн
130,27 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
108,44 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (2)
118,79 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
126,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
147,21
Экономия: -22,77 грн
124,44 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (13)
107,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (4)
118,51 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (12)
128,12 грн