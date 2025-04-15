Киев
Каптоприл (Captopril)

Каптоприл (Captopril)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 24 аптеках в Львов
Пульс
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
64,46 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
61,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
65,38 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
61,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
61,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
61,70 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Антоновича, 122
2.2 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
65,30
Экономия при брони: -1,96 грн
63,34 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
2.4 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
65,30
Экономия при брони: -1,96 грн
63,34 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
2.7 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
61,70 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
3.0 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
33,41 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Садовая, 2-А
3.0 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
65,30
Экономия при брони: -1,96 грн
63,34 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Малоголосковская, 40-А
3.4 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
65,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
61,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
59,98 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 1-Б
3.4 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
62,18
Экономия при брони: -1,87 грн
60,31 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Воздушная, 99
3.6 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
66,72 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Субботовская, 2-А
3.7 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
67,04 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 24
3.9 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
66,25
Экономия при брони: -0,17 грн
66,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Пасечная, 70
4.2 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
65,22 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Научная, 35-А
4.3 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
65,30
Экономия при брони: -1,96 грн
63,34 грн
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