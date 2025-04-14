Киев
Каптоприл (Captopril)

Каптоприл (Captopril)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 222 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
64,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
65,36 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
64,96 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
64,46 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
65,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
65,04 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
65,50 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
65,28 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
64,92 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
65,06 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
65,26 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
65,34 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
64,96 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
65,32 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
63,86 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
65,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
65,28 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
65,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
65,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
65,24 грн
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