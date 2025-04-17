Киев
Каптоприл (Captopril)

Каптоприл (Captopril)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 17 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
65,30
Экономия при брони: -1,96 грн
63,34 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
65,16 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
65,24 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
65,08 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
56,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
64,96 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
59,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
59,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
59,64 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
59,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
3.0 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
65,34 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 14
3.1 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
65,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.2 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
65,48 грн
Свит здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 44
0.3 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Волковича, 25
3.4 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Михайло-Коцюбинское, ул. Шевченко, 56
15.4 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
65,16 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Куликовка, ул. Шевченко Тараса, 1
28.3 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
65,28 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Гончаровское, ул. Танкистов, 14
33.5 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
65,14 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Славутич, кв-л Полесский, 60
36.5 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
67,16
Экономия при брони: -2,01 грн
65,15 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
59,28 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Славутич, пл. Привокзальная, 6
37.1 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
58,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Городня, ул. Черниговская, 2/48
48.5 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
59,80 грн
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