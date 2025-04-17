Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
65,30
Экономия при брони: -1,96 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
3.0 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
Аптека 9-1-1
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 14
3.1 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.2 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
Свит здоровья
Чернигов, просп. Мира, 44
0.3 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
Аптека
Чернигов, ул. Волковича, 25
3.4 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
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Аптека оптовых цен
Михайло-Коцюбинское, ул. Шевченко, 56
15.4 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
Аптека оптовых цен
Куликовка, ул. Шевченко Тараса, 1
28.3 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
Аптека оптовых цен
Гончаровское, ул. Танкистов, 14
33.5 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
Біла ромашка
Славутич, кв-л Полесский, 60
36.5 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
67,16
Экономия при брони: -2,01 грн
Аптека 9-1-1
Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
Аптека оптовых цен
Славутич, пл. Привокзальная, 6
37.1 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма
Бажаемо здоровья
Городня, ул. Черниговская, 2/48
48.5 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блистер №20
Юнифарма