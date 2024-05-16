Амприл® HL таблетки 2,5 мг + 12,5 мг блистер, №30 - Львов (99771) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 13 аптеках
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Брюховичи, ул. Сухомлинского, 1-А
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Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 6-А
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Яворов, пл. Рынок, 20/16
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Золочев, ул. Шашкевича, 8
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Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16
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Червоноград, ул. Сокальская, 5/2
Здорова родина
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Рогатин, ул. Галицкая, 64