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Амприл® HL таблетки 2,5 мг + 12,5 мг блистер, №30 - Львов (99771) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
153,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (1)
292,99
Экономия: -60,45 грн
232,54 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Федьковича, 26
Всего: упаковка (1)
240,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (1)
242,99
Экономия: -10,45 грн
232,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
269,87
Экономия: -27,62 грн
242,25 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
231,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (2), блистер (1)
259,22
Экономия: -17,48 грн
241,74 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
252,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (2)
240,83
Экономия: -11,57 грн
229,26 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 55
Всего: упаковка (1)
240,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 42
Всего: упаковка (1)
219,75 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (2)
260,99
Экономия: -28,45 грн
232,54 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Величковского, 40
Всего: упаковка (1)
213,71 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Брюховичи, ул. Сухомлинского, 1-А
Всего: упаковка (2)
293,99
Экономия: -61,45 грн
232,54 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 6-А
Всего: упаковка (1)
274,99
Экономия: -42,45 грн
232,54 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, пл. Рынок, 20/16
Всего: упаковка (1)
182,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (1)
230,29
Экономия: -8,37 грн
221,92 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
227,09 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 5/2
Всего: упаковка (1)
260,99
Экономия: -28,45 грн
232,54 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Галицкая, 64
Всего: упаковка (1)
265,25 грн