Лазолван® раствор для инфузий (Lasolvan® solution infusional)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
154,53
Экономия при брони: -14,13 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
550,05
Экономия при брони: -40,59 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
564,47
Экономия при брони: -25,65 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
321,78
Экономия при брони: -9,12 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
574,10
Экономия при брони: -53,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
310,38
Экономия при брони: -11,53 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
562,90
Экономия при брони: -41,80 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
590,52
Экономия при брони: -29,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
580,33
Экономия при брони: -55,36 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
587,10
Экономия при брони: -75,58 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
52,25
Экономия при брони: -5,45 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
548,63
Экономия при брони: -37,11 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
420,09
Экономия при брони: -27,27 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
196,48
Экономия при брони: -8,98 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
149,11
Экономия при брони: -8,14 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Мед-сервис
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
3.1 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
389,90
Экономия при брони: -14,89 грн