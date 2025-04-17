Лазолван® раствор для инфузий (Lasolvan® solution infusional)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
555,02
Экономия при брони: -36,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
162,13
Экономия при брони: -9,79 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
546,70
Экономия при брони: -20,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
273,35
Экономия при брони: -10,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
591,98
Экономия при брони: -84,74 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
540,64
Экономия при брони: -33,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
538,80
Экономия при брони: -20,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
575,47
Экономия при брони: -57,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
437,04
Экономия при брони: -15,84 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
597,52
Экономия при брони: -84,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
155,09
Экономия при брони: -5,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
482,67
Экономия при брони: -8,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
382,69
Экономия при брони: -14,14 грн