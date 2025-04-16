Лазолван® раствор для инфузий (Lasolvan® solution infusional)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
294,57
Экономия при брони: -22,16 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
516,69
Экономия при брони: -34,02 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
580,14
Экономия при брони: -41,17 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
562,90
Экономия при брони: -26,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
591,08
Экономия при брони: -52,53 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
358,64
Экономия при брони: -36,91 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
229,40
Экономия при брони: -14,88 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
344,46
Экономия при брони: -22,68 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
562,90
Экономия при брони: -26,60 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
418,55
Экономия при брони: -24,95 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
601,69
Экономия при брони: -91,62 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
581,45
Экономия при брони: -70,99 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
574,10
Экономия при брони: -37,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
591,75
Экономия при брони: -81,39 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
459,28
Экономия при брони: -30,24 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
580,94
Экономия при брони: -27,21 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
587,05
Экономия при брони: -48,22 грн