Лазолван® раствор для инфузий (Lasolvan® solution infusional)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
550,87
Экономия при брони: -33,30 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
562,90
Экономия при брони: -54,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
382,69
Экономия при брони: -27,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
536,30
Экономия при брони: -28,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
539,89
Экономия при брони: -31,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
317,76
Экономия при брони: -25,46 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 5 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
468,00
Экономия при брони: -10,71 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
546,70
Экономия при брони: -38,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
418,00
Экономия при брони: -11,52 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
D.s.
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
260,00
Экономия при брони: -5,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
520,00
Экономия при брони: -11,90 грн