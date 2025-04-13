Лазолван® раствор для инфузий (Lasolvan® solution infusional)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 650 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
562,90
Экономия при брони: -32,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Фармация
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
566,53
Экономия при брони: -86,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
385,67
Экономия при брони: -24,34 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
604,73
Экономия при брони: -80,15 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
333,39
Экономия при брони: -17,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
268,40
Экономия при брони: -5,45 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
568,15
Экономия при брони: -19,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
543,56
Экономия при брони: -27,56 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
604,56
Экономия при брони: -91,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
546,70
Экономия при брони: -16,30 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
1.6 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
668,00
Экономия при брони: -143,42 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина