Лазолван® раствор для инфузий (Lasolvan® solution infusional)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 141 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
540,27
Экономия при брони: -32,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
546,30
Экономия при брони: -12,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
375,41
Экономия при брони: -1,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
546,30
Экономия при брони: -12,10 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
596,43
Экономия при брони: -81,66 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
563,29
Экономия при брони: -24,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
546,70
Экономия при брони: -12,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
597,27
Экономия при брони: -81,01 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
275,58
Экономия при брони: -17,14 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
600,71
Экономия при брони: -39,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
573,50
Экономия при брони: -39,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
487,28
Экономия при брони: -30,31 грн