Лазолван® раствор для инфузий (Lasolvan® solution infusional)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 198 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
576,29
Экономия при брони: -48,21 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
598,08
Экономия при брони: -59,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
50,81
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
571,50
Экономия при брони: -53,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
546,30
Экономия при брони: -28,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
569,77
Экономия при брони: -24,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
547,62
Экономия при брони: -33,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
395,82
Экономия при брони: -13,64 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
576,20
Экономия при брони: -30,04 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
592,34
Экономия при брони: -43,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
591,47
Экономия при брони: -63,97 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
209,14
Экономия при брони: -6,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
543,57
Экономия при брони: -26,28 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
587,27
Экономия при брони: -52,57 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
601,81
Экономия при брони: -74,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
536,78
Экономия при брони: -22,23 грн