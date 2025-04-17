Лазолван® раствор для инфузий (Lasolvan® solution infusional)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
520,00
Экономия при брони: -0,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
382,69
Экономия при брони: -19,04 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
360,82
Экономия при брони: -22,31 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
571,50
Экономия при брони: -52,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
512,84
Экономия при брони: -27,38 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
218,68
Экономия при брони: -7,28 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
549,15
Экономия при брони: -41,29 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
574,10
Экономия при брони: -45,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
519,86
Экономия при брони: -21,05 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
323,77
Экономия при брони: -19,56 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
562,90
Экономия при брони: -43,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
314,62
Экономия при брони: -9,93 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
437,36
Экономия при брони: -21,76 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Лазолван® раствор для инфузий 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
255,12
Экономия при брони: -8,50 грн