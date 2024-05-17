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L-Цет® таблетки, покрытые оболочкой 5 мг, №100 - Запорожье (265813) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 238 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 59 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
780,00
Экономия: -127,00 грн
653,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (30)
770,00
Экономия: -117,00 грн
653,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (20)
810,00
Экономия: -157,00 грн
653,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (8)
689,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (9)
737,78
Экономия: -101,13 грн
636,65 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (5)
663,24
Экономия: -36,24 грн
627,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
646,17 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
754,99
Экономия: -74,39 грн
680,60 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
770,00
Экономия: -117,00 грн
653,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (9)
678,90 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (3)
770,00
Экономия: -117,00 грн
653,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые оболочкой (1)
786,60
Экономия: -108,90 грн
677,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (37)
705,99
Экономия: -25,39 грн
680,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (5)
687,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (3)
675,65
Экономия: -29,65 грн
646,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (2)
753,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
646,17 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
770,00
Экономия: -117,00 грн
653,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (2)
694,53
Экономия: -103,23 грн
591,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3), таблетки, покрытые оболочкой (3)
680,02
Экономия: -67,24 грн
612,78 грн