L-Цет® таблетки, покрытые оболочкой 5 мг, №100 - Львов (265813) Лекарственный препарат - Цены
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Всего: упаковка (138)
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Львов, ул. Госпитальная, 9
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
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Львов, просп. Свободы, 33
Аптека шар@
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Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (7)
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Львов, ул. Городоцкая, 80
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые оболочкой (5)
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Львов, просп. Свободы, 5
Аптека низких цен
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