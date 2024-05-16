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L-Цет® таблетки, покрытые оболочкой 5 мг, №100 - Львов (265813) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 333 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (50)
703,00 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (5)
667,52
Экономия: -68,96 грн
598,56 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
606,84 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
735,61
Экономия: -9,76 грн
725,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (3), таблетки, покрытые оболочкой (3)
666,48
Экономия: -77,92 грн
588,56 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (90)
611,61 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
728,99
Экономия: -48,75 грн
680,24 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (90)
703,00 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (70)
755,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
667,37 грн
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (70)
778,86 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (6)
867,40
Экономия: -189,70 грн
677,70 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (90)
703,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (50)
778,99
Экономия: -98,75 грн
680,24 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (138)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
720,80 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
703,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (7)
648,36
Экономия: -31,81 грн
616,55 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые оболочкой (5)
867,40
Экономия: -189,70 грн
677,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
697,98
Экономия: -92,65 грн
605,33 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
703,00 грн