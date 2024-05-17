Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КИСЛОТОЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙАНТАЦИДЫАнтациды с ветрогонными (антифлатулентами)Комбинации простых солей и ветрогонные (антифлатуленты)Алмагель® НеоЦены в аптеках

Алмагель® Нео суспензия для перорального применения пакетик 10 мл, №20 - Запорожье (49311) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 206 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: суспензия для перорального применения (11)
360,00
Экономия: -74,00 грн
286,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: пакетик (3)
291,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), пакетик (6)
348,90
Экономия: -59,74 грн
289,16 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: суспензия для перорального применения (6)
308,88
Экономия: -16,88 грн
292,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
292,33 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
328,99
Экономия: -47,47 грн
281,52 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
340,00
Экономия: -54,00 грн
286,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
340,00
Экономия: -54,00 грн
286,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), пакетик (11)
360,00
Экономия: -80,00 грн
280,00 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: суспензия для перорального применения (17)
314,99
Экономия: -33,47 грн
281,52 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: пакетик (16)
278,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
329,46
Экономия: -36,34 грн
293,12 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: пакетик (11)
305,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: суспензия для перорального применения (14)
281,08 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: суспензия для перорального применения (16)
316,45
Экономия: -35,94 грн
280,51 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
321,03
Экономия: -29,29 грн
291,74 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: пакетик (19)
340,70
Экономия: -56,60 грн
284,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2), пакетик (1)
346,17
Экономия: -46,11 грн
300,06 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1), пакетик (4)
310,84
Экономия: -26,23 грн
284,61 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: пакетик (19)
296,20 грн