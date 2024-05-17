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Алмагель® Нео суспензия для перорального применения пакетик 10 мл, №20 - Одесса (49311) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 290 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: пакетик (16)
292,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (1), пакетик (4)
405,60
Экономия: -125,60 грн
280,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2), пакетик (10)
303,85
Экономия: -8,85 грн
295,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: суспензия для перорального применения (4)
361,00 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: суспензия для перорального применения (15)
350,78 грн
Мелисса
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: суспензия для перорального применения (18)
310,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (2)
343,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (1)
318,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1), пакетик (6)
348,73
Экономия: -56,67 грн
292,06 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: суспензия для перорального применения (3)
316,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: пакетик (13)
293,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
319,08
Экономия: -25,97 грн
293,11 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: суспензия для перорального применения (16)
363,99
Экономия: -82,47 грн
281,52 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: пакетик (10)
291,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: суспензия для перорального применения (12)
300,90 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
332,61
Экономия: -44,87 грн
287,74 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
307,04
Экономия: -25,83 грн
281,21 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: суспензия для перорального применения (10)
301,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2), пакетик (16)
335,79
Экономия: -42,50 грн
293,29 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
332,99
Экономия: -51,47 грн
281,52 грн