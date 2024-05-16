Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КИСЛОТОЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙАНТАЦИДЫАнтациды с ветрогонными (антифлатулентами)Комбинации простых солей и ветрогонные (антифлатуленты)Алмагель® НеоЦены в аптеках

Алмагель® Нео суспензия для перорального применения пакетик 10 мл, №20 - Киев (49311) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 1029 аптеках
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
351,99
Экономия: -70,47 грн
281,52 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: пакетик (1)
404,90
Экономия: -124,90 грн
280,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: пакетик (18)
405,60
Экономия: -125,60 грн
280,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: пакетик (4)
284,40 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2), пакетик (16)
285,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
274,54 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2), пакетик (8)
278,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (1), пакетик (10)
405,60
Экономия: -125,60 грн
280,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: суспензия для перорального применения (13)
364,99
Экономия: -83,47 грн
281,52 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
429,10
Экономия: -108,75 грн
320,35 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: пакетик (17)
263,98 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: пакетик (8)
287,80 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
389,30
Экономия: -98,65 грн
290,65 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
405,60
Экономия: -125,60 грн
280,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: пакетик (16)
405,60
Экономия: -125,60 грн
280,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: суспензия для перорального применения (1)
307,82 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (2), пакетик (18)
405,60
Экономия: -125,60 грн
280,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (1), пакетик (4)
405,60
Экономия: -125,60 грн
280,00 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (3)
383,00
Экономия: -65,76 грн
317,24 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: пакетик (14)
276,20 грн