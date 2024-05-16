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Алмагель® Нео суспензия для перорального применения пакетик 10 мл, №20 - Харьков (49311) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 384 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: пакетик (12)
312,60 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
275,78 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: суспензия для перорального применения (17)
328,60
Экономия: -48,09 грн
280,51 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: пакетик (12)
282,80 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
283,60 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: пакетик (8)
286,40 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1), пакетик (6)
323,82
Экономия: -33,53 грн
290,29 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: пакетик (10)
283,00 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1), пакетик (1)
282,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1), пакетик (11)
389,00
Экономия: -109,00 грн
280,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1), пакетик (8)
293,80 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1), пакетик (4)
372,50
Экономия: -88,40 грн
284,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: суспензия для перорального применения (18)
320,99
Экономия: -39,49 грн
281,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
283,40 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: пакетик (14)
297,40 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: суспензия для перорального применения (8)
274,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1), пакетик (9)
326,32
Экономия: -33,21 грн
293,11 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1), пакетик (4)
284,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1), пакетик (16)
276,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1), пакетик (8)
282,40 грн