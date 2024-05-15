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Алмагель® Нео суспензия для перорального применения флакон 170 мл с мерной ложкой, №1 - Днепр (Днепропетровск) (49309) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 272 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
169,85
Экономия: -38,16 грн
131,69 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
158,14
Экономия: -26,45 грн
131,69 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1)
166,90
Экономия: -24,80 грн
142,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
203,20
Экономия: -62,70 грн
140,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
165,82
Экономия: -37,54 грн
128,28 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1)
175,90
Экономия: -33,80 грн
142,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
131,34 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
160,50
Экономия: -20,21 грн
140,29 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (2)
201,10
Экономия: -59,00 грн
142,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (2)
186,60
Экономия: -44,50 грн
142,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
161,82
Экономия: -30,80 грн
131,02 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1)
184,60
Экономия: -42,50 грн
142,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
146,17 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
169,37
Экономия: -39,08 грн
130,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
173,97
Экономия: -43,37 грн
130,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
158,50
Экономия: -18,21 грн
140,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
165,94
Экономия: -34,92 грн
131,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
131,98 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
166,90
Экономия: -24,80 грн
142,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
168,42
Экономия: -37,40 грн
131,02 грн