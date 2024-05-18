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Билобил® капсулы 40 мг блистер, №60 - Запорожье (38289) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
411,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: капсулы (40)
465,97
Экономия: -80,21 грн
385,76 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
380,17
Экономия: -38,74 грн
341,43 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
450,00
Экономия: -57,60 грн
392,40 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
411,30 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
411,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
417,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
433,00
Экономия: -50,46 грн
382,54 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
401,88 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
343,02 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
411,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
411,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), блистер (2)
423,87
Экономия: -21,79 грн
402,08 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
498,00
Экономия: -105,60 грн
392,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
411,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: капсулы (40)
417,27
Экономия: -27,15 грн
390,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
473,21
Экономия: -75,65 грн
397,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
452,33
Экономия: -32,85 грн
419,48 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
411,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: капсулы (20)
371,61
Экономия: -19,71 грн
351,90 грн