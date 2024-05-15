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Билобил® капсулы 40 мг блистер, №60 - Днепр (Днепропетровск) (38289) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 138 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
411,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), блистер (1)
436,64
Экономия: -52,47 грн
384,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
443,60
Экономия: -63,92 грн
379,68 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), блистер (4)
441,57
Экономия: -42,97 грн
398,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
473,24
Экономия: -86,15 грн
387,09 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
411,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
411,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
377,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: капсулы (40)
443,17
Экономия: -61,47 грн
381,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
378,48
Экономия: -44,96 грн
333,52 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
411,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
437,02
Экономия: -51,72 грн
385,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1), блистер (2)
435,84
Экономия: -47,18 грн
388,66 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
411,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
460,86
Экономия: -74,33 грн
386,53 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1), блистер (2)
390,15
Экономия: -53,97 грн
336,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
411,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: капсулы (30)
364,22 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
445,94
Экономия: -60,84 грн
385,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: капсулы (40)
415,44
Экономия: -39,24 грн
376,20 грн