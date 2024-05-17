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Бактробан™ мазь 2 % туба 15 г, №1 - Одесса (124741) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
262,66
Экономия: -38,09 грн
224,57 грн
Софья
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (1)
253,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
262,64
Экономия: -38,07 грн
224,57 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
Всего: упаковка (1)
253,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
265,01
Экономия: -24,39 грн
240,62 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (4)
262,66
Экономия: -38,09 грн
224,57 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
242,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: упаковка (1)
226,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 125/3
Всего: упаковка (2)
267,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (1)
262,60
Экономия: -18,20 грн
244,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
270,66
Экономия: -30,04 грн
240,62 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: упаковка (2)
270,60 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
253,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
253,40 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 23
Всего: упаковка (1)
255,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
Всего: упаковка (1)
262,66
Экономия: -38,09 грн
224,57 грн
Мария
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Шевченко, 11-А
Всего: упаковка (2)
253,50 грн
Афина
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Шевченко, 8-В
Всего: упаковка (1)
255,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
256,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (2)
265,78 грн