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Бактробан™ мазь 2 % туба 15 г, №1 - Львов (124741) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:30
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
Всего: упаковка (1)
245,25
Экономия: -1,19 грн
244,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Моршин, ул. Франко Ивана, 39-Б
Всего: упаковка (1)
262,66
Экономия: -38,09 грн
224,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Подгайцы, пл. Независимости, 6
Всего: упаковка (1)
263,92
Экономия: -39,35 грн
224,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Турка, ул. Мицкевича, 2
Всего: упаковка (2)
262,64
Экономия: -38,07 грн
224,57 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Почаев, ул. Воссоединения, 8
Всего: упаковка (1)
258,59 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Перегинское, ул. Сечевых Стрельцов, 28
Всего: упаковка (1)
262,66
Экономия: -38,09 грн
224,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Торчин, ул. Независимости, 97
Всего: упаковка (1)
262,66
Экономия: -38,09 грн
224,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Королева Академика, 3
Всего: упаковка (1)
262,66
Экономия: -38,09 грн
224,57 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, бульв. Дружбы Народов, 7
Всего: упаковка (1)
230,71
Экономия: -0,32 грн
230,39 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Великий Омеляник, ул. Владимирская, 94-Б
Всего: упаковка (1)
262,66
Экономия: -38,09 грн
224,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Сенаторки Левчановской, 4
Всего: упаковка (1)
258,99
Экономия: -34,42 грн
224,57 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Отыния, ул. Свободы, 3
Всего: упаковка (1)
232,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 7
Всего: упаковка (2)
276,94
Экономия: -52,37 грн
224,57 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 27 мин
Луцк, просп. Грушевского Президента, 21
Всего: упаковка (1)
269,45
Экономия: -0,49 грн
268,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, пл. Независимости, 3
Всего: упаковка (1)
263,72
Экономия: -16,72 грн
247,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 22-Б
Всего: упаковка (2)
277,54
Экономия: -8,33 грн
269,21 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-Б/2
Всего: упаковка (4)
242,23
Экономия: -0,05 грн
242,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Острожец, ул. Центральная, 61
Всего: упаковка (1)
262,64
Экономия: -38,07 грн
224,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киверцы, ул. Соборности, 4
Всего: упаковка (1)
262,64
Экономия: -38,07 грн
224,57 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киверцы, ул. Соборности, 5-А
Всего: упаковка (2)
250,58 грн