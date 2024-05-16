К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека оптовых цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Ольшаны, ул. Ковалевского Семена, 1-А Всего: упаковка (1) 264,58 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Змиев, ул. Лиманская, 15 Всего: упаковка (1) 261,79 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Валки, просп. Героев Чернобыля, 3 Всего: упаковка (2) 263,85 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Балаклея, пл. Казмирука, 11 Всего: упаковка (1) 262,63 Экономия: -38,06 грн 224,57 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А Всего: упаковка (1) 262,64 Экономия: -38,07 грн 224,57 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Краснополье, ул. Вокзальная, 3 Всего: упаковка (1) 262,66 Экономия: -38,09 грн 224,57 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Опошня, ул. Панаса Мирного, 47 Всего: упаковка (1) 262,64 Экономия: -38,07 грн 224,57 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Зеньков, ул. Воздвиженская, 24 Всего: упаковка (1) 262,60 Экономия: -18,00 грн 244,60 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Юрьевка, ул. Центральная, 108/1 Всего: упаковка (1) 262,66 Экономия: -38,09 грн 224,57 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Лебедин, пл. Соборная, 17 Всего: упаковка (1) 262,66 Экономия: -38,09 грн 224,57 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Лебедин, ул. Михайловская, 18 Всего: упаковка (1) 262,64 Экономия: -38,07 грн 224,57 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Сумы, ул. Лысенко, 12 Всего: упаковка (1) 262,66 Экономия: -38,09 грн 224,57 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Сумы, ул. Металлургов, 16 Всего: упаковка (1) 259,13 Экономия: -34,56 грн 224,57 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Магдалиновка, ул. Независимости, 2-Б Всего: упаковка (2) 265,22 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Терновка, ул. Пушкина, 2 Всего: упаковка (1) 203,46 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Терновка, ул. Харьковская, 26/7 Всего: упаковка (1) 252,51 грн Забронировать

Ощад аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Терновка, ул. Харьковская, 26/7 Всего: упаковка (2) 264,99 Экономия: -40,42 грн 224,57 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Павлоград, ул. Вокзальная, 15-А Всего: упаковка (1) 259,27 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Терновка, ул. Харьковская, 26-А Всего: упаковка (1) 262,66 Экономия: -38,09 грн 224,57 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Новомосковск, ул. Сучкова, 19-А Всего: упаковка (1) 262,66 Экономия: -38,09 грн 224,57 грн Забронировать