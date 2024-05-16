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Бактробан™ мазь 2 % туба 15 г, №1 - Харьков (124741) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Ольшаны, ул. Ковалевского Семена, 1-А
Всего: упаковка (1)
264,58 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Змиев, ул. Лиманская, 15
Всего: упаковка (1)
261,79 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Валки, просп. Героев Чернобыля, 3
Всего: упаковка (2)
263,85 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Балаклея, пл. Казмирука, 11
Всего: упаковка (1)
262,63
Экономия: -38,06 грн
224,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Всего: упаковка (1)
262,64
Экономия: -38,07 грн
224,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Краснополье, ул. Вокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
262,66
Экономия: -38,09 грн
224,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Опошня, ул. Панаса Мирного, 47
Всего: упаковка (1)
262,64
Экономия: -38,07 грн
224,57 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Зеньков, ул. Воздвиженская, 24
Всего: упаковка (1)
262,60
Экономия: -18,00 грн
244,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Юрьевка, ул. Центральная, 108/1
Всего: упаковка (1)
262,66
Экономия: -38,09 грн
224,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Лебедин, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
262,66
Экономия: -38,09 грн
224,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Лебедин, ул. Михайловская, 18
Всего: упаковка (1)
262,64
Экономия: -38,07 грн
224,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Лысенко, 12
Всего: упаковка (1)
262,66
Экономия: -38,09 грн
224,57 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
259,13
Экономия: -34,56 грн
224,57 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Магдалиновка, ул. Независимости, 2-Б
Всего: упаковка (2)
265,22 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (1)
203,46 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
Всего: упаковка (1)
252,51 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
Всего: упаковка (2)
264,99
Экономия: -40,42 грн
224,57 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Вокзальная, 15-А
Всего: упаковка (1)
259,27 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
Всего: упаковка (1)
262,66
Экономия: -38,09 грн
224,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 19-А
Всего: упаковка (1)
262,66
Экономия: -38,09 грн
224,57 грн