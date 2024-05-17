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Амброксол сироп 15 мг/5 мл банка 100 мл тм Baum Pharm, №1 - Одесса (922124) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (5)
75,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (3)
75,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (3)
75,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (4)
75,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (3)
75,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
Всего: упаковка (3)
75,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (7)
75,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
Всего: упаковка (7)
75,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (2)
75,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16
Всего: упаковка (5)
75,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
Всего: упаковка (3)
75,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 1
Всего: упаковка (2)
75,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
Всего: упаковка (3)
75,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (3)
75,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 6
Всего: упаковка (5)
75,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
75,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (4)
75,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (6)
75,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 123
Всего: упаковка (1)
75,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (3)
75,00 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ж/м Радужный, 15/3
Всего: упаковка (5)
75,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Крыжановка, ул. Палия Семена, 99-Б
Всего: упаковка (3)
75,00 грн