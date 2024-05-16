Амброксол сироп 15 мг/5 мл банка 100 мл с дозирующим стаканчиком, №1 - Харьков (109796) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 3 аптеках
Магнолия
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Харьков, ул. Большая Панасовская, 226
Сатурн-фарм
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Харьков, просп. Тракторостроителей, 100-А
В других городах:
Аптека твого миста
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Авк фарм
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Житомир, ул. Леси Украинки, 14
Авк фарм
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Бердичев, ул. Европейская, 128
Авк фарм
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Бердичев, ул. Житомирская, 38
Аптека
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Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
Свк фарм
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Хмельник, просп. Свободы, 13
Свк фарм
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Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
Авк фарм
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Звягель, ул. Анны Ярославны, 19
Свк фарм
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Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Авк фарм
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Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Свк фарм
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Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Свк фарм
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Хмельницкий, ул. Подольская, 73-А
Авк фарм
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Всего: упаковка (1)
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Славута, ул. Защитников Украины, 19-А
Авк фарм
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Всего: упаковка (6)
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Изяслав, ул. Шевченко, 25
Свк фарм
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Нетишин, просп. Независимости, 15
Авк фарм
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Ровно, ул. Шевченко, 18
Свк фарм
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Волочиск, ул. Петлюры Симона, 6
Социальная аптека
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Всего: упаковка (3)
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Волочиск, ул. Независимости, 17