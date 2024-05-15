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Амлодипин-КВ таблетки 10 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (108532) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 303 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (34)
29,96
Экономия: -5,92 грн
24,04 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (10)
28,73
Экономия: -5,35 грн
23,38 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (21), блистер (2)
28,40
Экономия: -1,40 грн
27,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (8)
28,40
Экономия: -3,50 грн
24,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (5), блистер (1)
29,80
Экономия: -6,18 грн
23,62 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (5), блистер (2)
28,30
Экономия: -1,30 грн
27,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (9)
27,87 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (4)
25,71
Экономия: -0,70 грн
25,01 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (3)
28,30
Экономия: -1,30 грн
27,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (13)
28,40
Экономия: -1,40 грн
27,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (8)
28,40
Экономия: -1,40 грн
27,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: таблетки (20)
28,34
Экономия: -4,35 грн
23,99 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (9), блистер (2)
28,40
Экономия: -1,40 грн
27,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (5)
26,03 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (48), блистер (2)
29,10
Экономия: -5,63 грн
23,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (4), блистер (2)
29,87
Экономия: -5,38 грн
24,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (13)
25,70
Экономия: -0,69 грн
25,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (10), блистер (1)
29,23
Экономия: -5,86 грн
23,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
24,46 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (17)
28,40
Экономия: -1,40 грн
27,00 грн