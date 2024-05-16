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Амлодипин-КВ таблетки 5 мг блистер, №30 - Харьков (108531) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 423 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (7), блистер (1)
18,63 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (4)
16,47 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (7)
19,93
Экономия: -3,62 грн
16,31 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (4)
18,54 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (3)
18,42 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (7)
18,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (8)
19,53
Экономия: -3,91 грн
15,62 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (5)
18,66 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (15)
18,54 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3), блистер (2)
18,66 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (5)
17,30
Экономия: -0,70 грн
16,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (7), блистер (1)
18,45 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (5)
17,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (9)
18,10
Экономия: -1,39 грн
16,71 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (5)
18,57 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (3)
17,88 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
17,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (15), блистер (1)
19,14
Экономия: -3,64 грн
15,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (9)
18,18 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (8)
17,79 грн