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Амлодипин-КВ таблетки 5 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (108531) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 297 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (36), блистер (2)
19,76
Экономия: -2,64 грн
17,12 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (15)
17,80
Экономия: -2,36 грн
15,44 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (7)
18,90
Экономия: -1,40 грн
17,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (7), блистер (2)
18,80
Экономия: -2,20 грн
16,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (8)
19,88
Экономия: -3,77 грн
16,11 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (6)
18,90
Экономия: -1,40 грн
17,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (5)
16,74 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (3)
18,54
Экономия: -1,83 грн
16,71 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (7), блистер (1)
18,90
Экономия: -1,40 грн
17,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (8)
18,90
Экономия: -1,40 грн
17,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (6), блистер (1)
17,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), блистер (1)
17,44
Экономия: -1,18 грн
16,26 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (6), блистер (2)
18,90
Экономия: -1,40 грн
17,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (3)
17,36 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (26)
17,91
Экономия: -2,16 грн
15,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (7), блистер (2)
18,47
Экономия: -3,36 грн
15,11 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (3)
18,00
Экономия: -1,29 грн
16,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (7), блистер (1)
19,63
Экономия: -3,36 грн
16,27 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
16,47 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (22), блистер (1)
18,90
Экономия: -1,40 грн
17,50 грн