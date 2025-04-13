Киев (адрес не указан)
Доступно в 643 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
358,70 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
317,66
Экономия при брони: -14,18 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
329,53
Экономия при брони: -19,09 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
358,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
322,30
Экономия при брони: -11,86 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
326,13
Экономия при брони: -15,69 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
359,25
Экономия при брони: -10,78 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
365,70
Экономия при брони: -78,49 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
326,07
Экономия при брони: -15,63 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
365,22
Экономия при брони: -14,08 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
327,23
Экономия при брони: -16,79 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
358,70 грн