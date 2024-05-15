Все аптеки Украины
ATC-классификацияДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВААНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАБигуаниды и амидиныХлоргексидин, комбинацииБепантен® ПлюсЦены в аптеках

Бепантен® Плюс спрей накожный, раствор флакон 30 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (327532) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
227,52
Экономия: -13,32 грн
214,20 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
222,12
Экономия: -8,77 грн
213,35 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
227,95
Экономия: -12,13 грн
215,82 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
278,99
Экономия: -35,11 грн
243,88 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
216,16
Экономия: -7,91 грн
208,25 грн
Не болей! семья аптек
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (3)
201,97
Экономия: -9,95 грн
192,02 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
234,97
Экономия: -14,82 грн
220,15 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
271,99
Экономия: -28,11 грн
243,88 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
229,01
Экономия: -9,71 грн
219,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
228,14
Экономия: -8,84 грн
219,30 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
210,83
Экономия: -11,16 грн
199,67 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
221,85
Экономия: -11,98 грн
209,87 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
219,06
Экономия: -14,29 грн
204,77 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
231,03 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (1)
232,60 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (2)
251,74
Экономия: -16,74 грн
235,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
229,65
Экономия: -36,16 грн
193,49 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
208,65
Экономия: -13,23 грн
195,42 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (1)
245,59 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (1)
231,03 грн