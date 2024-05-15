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Бепантен® Плюс крем туба 30 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (11112) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 296 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (5)
278,00
Экономия: -16,28 грн
261,72 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (4)
293,72
Экономия: -19,43 грн
274,29 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (2)
338,50
Экономия: -43,70 грн
294,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (4)
299,77
Экономия: -15,95 грн
283,82 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (2)
356,70
Экономия: -61,90 грн
294,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
299,79 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
335,99
Экономия: -52,39 грн
283,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1)
420,50
Экономия: -125,70 грн
294,80 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1)
378,50
Экономия: -83,70 грн
294,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3)
259,31
Экономия: -9,49 грн
249,82 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (2)
374,40
Экономия: -79,60 грн
294,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (2)
273,02 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
254,71
Экономия: -12,54 грн
242,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (4)
312,90
Экономия: -41,22 грн
271,68 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
310,99
Экономия: -27,39 грн
283,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (5)
279,61
Экономия: -11,86 грн
267,75 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
261,42 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
338,50
Экономия: -43,70 грн
294,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
279,34
Экономия: -22,11 грн
257,23 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
270,33
Экономия: -13,63 грн
256,70 грн