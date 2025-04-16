Николаев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
В городах рядом
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 73
99.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Адмирал
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
109.7 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
111.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека оптовых цен
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
116.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
176.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
176.4 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
177.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
487,00
Экономия при брони: -50,00 грн
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, ул. Степняка-Кравчинского, 1
177.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека оптовых цен
Томаковка, ул. Леси Украинки, 19
229.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека акс социальная
Бессарабське, ул. Центральная, 61-З
231.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека оптовых цен
Умань, ул. Тищика, 25
241.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
255.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
592,00
Экономия при брони: -86,00 грн
Подорожник
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 24
256.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Народная аптека
Запорожье, просп. Металлургов, 16
256.5 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
535,49
Экономия при брони: -29,49 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
258.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
559,00
Экономия при брони: -53,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
258.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
507,00
Экономия при брони: -48,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
259.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
516,92
Экономия при брони: -10,92 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
259.7 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
516,81
Экономия при брони: -10,81 грн