Киев (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Подорожник
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
2.5 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
560,15
Экономия при брони: -85,14 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Біла ромашка
Киев, ул. Инженерная, 1
6.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
490,08
Экономия при брони: -14,70 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
6.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Радужная, 6
6.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека 36,6
Киев, ул. Братиславская, 20
7.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека копейка
Киев, просп. Григоренко Петра, 22/20
8.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
554,95
Экономия при брони: -29,28 грн
Подорожник
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
485,20
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
513,00
Экономия при брони: -30,00 грн
Фармация
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
9.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
544,01
Экономия при брони: -82,69 грн
Свк фарм
Киев, просп. Берестейский, 108/1
9.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
466,00
Экономия при брони: -9,32 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
513,00
Экономия при брони: -30,00 грн
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Пролиски, ул. Парковая, 2
19.5 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
20.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Подорожник
Ирпень, ул. Университетская, 3/9
21.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Біла ромашка
Ирпень, ул. Соборная, 160-В
22.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
496,43
Экономия при брони: -14,89 грн
Аптека 9-1-1
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
32.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks