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Амброксол-КВ таблетки 30 мг блистер, №20 - Запорожье (92551) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
24,00
Экономия: -7,80 грн
16,20 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (1)
24,00
Экономия: -7,60 грн
16,40 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
20,00
Экономия: -3,80 грн
16,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (3)
24,00
Экономия: -7,80 грн
16,20 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
24,00
Экономия: -7,80 грн
16,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Запорожье, просп. Соборный, 3
Всего: упаковка (1)
19,29
Экономия: -0,89 грн
18,40 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (5)
24,00
Экономия: -7,80 грн
16,20 грн
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (7)
24,00
Экономия: -7,80 грн
16,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
Всего: упаковка (1)
24,00
Экономия: -7,80 грн
16,20 грн
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (1)
24,00
Экономия: -7,60 грн
16,40 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (3)
24,00
Экономия: -7,60 грн
16,40 грн
Народная аптека
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Закрыто
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
Всего: упаковка (1)
24,00
Экономия: -8,40 грн
15,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: таблетки (10)
17,00
Экономия: -1,00 грн
16,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, тупик Запорожский, 5
Всего: упаковка (1)
13,78 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: таблетки (10)
17,02
Экономия: -0,82 грн
16,20 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
Всего: упаковка (1)
24,00
Экономия: -7,80 грн
16,20 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (5)
17,99
Экономия: -1,35 грн
16,64 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: таблетки (10)
19,97
Экономия: -0,77 грн
19,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
Всего: упаковка (1)
24,00
Экономия: -7,80 грн
16,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Свободы, 46
Всего: упаковка (14)
17,09
Экономия: -1,09 грн
16,00 грн