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Амброксол-КВ таблетки 30 мг блистер, №20 - Одесса (92551) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
20,60
Экономия: -2,59 грн
18,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (5)
18,28
Экономия: -1,09 грн
17,19 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
Всего: упаковка (7)
21,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Ананьев, ул. Соборная, 29/2
Всего: упаковка (2)
19,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Балта, ул. Госпитальеров, 26
Всего: упаковка (2)
18,56 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается через 33 мин
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 36-В
Всего: упаковка (2)
16,14 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
Всего: таблетки (10)
15,85 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 33 мин
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
Всего: упаковка (121)
15,94 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 33 мин
Умань, ул. Тищика, 40
Всего: упаковка (1)
19,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 54-В
Всего: упаковка (1)
25,60
Экономия: -7,20 грн
18,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 33 мин
Софиевка, ул. Независимости, 54
Всего: упаковка (4)
19,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 57
Всего: упаковка (6)
24,00
Экономия: -7,60 грн
16,40 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается через 33 мин
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
Всего: упаковка (1)
24,00
Экономия: -7,80 грн
16,20 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
Всего: упаковка (14)
35,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
Всего: упаковка (1)
24,00
Экономия: -7,80 грн
16,20 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
24,00
Экономия: -7,80 грн
16,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (3)
24,00
Экономия: -7,80 грн
16,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
Всего: упаковка (1)
19,44
Экономия: -1,04 грн
18,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (1)
24,00
Экономия: -7,60 грн
16,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
Всего: упаковка (2)
24,00
Экономия: -7,80 грн
16,20 грн