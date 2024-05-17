Амброксол-КВ таблетки 30 мг блистер, №20 - Одесса (92551) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
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Одесса, ул. Дворянская, 28
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Аптека акс социальная
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Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
Бажаемо здоровья
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Ананьев, ул. Соборная, 29/2
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Балта, ул. Госпитальеров, 26
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается через 33 мин
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 36-В
Мед-сервис
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Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
Мед-сервис
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Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
Бажаемо здоровья
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Умань, ул. Тищика, 40
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Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 54-В
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Софиевка, ул. Независимости, 54
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Александровка, ул. Шевченко Тараса, 57
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Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
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Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
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Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
Элитфарм
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Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
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Запорожье, ул. Сталеваров, 25
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Запорожье, просп. Соборный, 3
Народная аптека
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Запорожье, просп. Соборный, 88
Народная аптека
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29