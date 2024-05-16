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Амброксол-КВ таблетки 30 мг блистер, №20 - Киев (92551) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (5)
40,00 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
20,60
Экономия: -2,59 грн
18,01 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (7)
15,81 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (2)
17,04 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Пироговского Александра, 4
Всего: упаковка (10)
22,20
Экономия: -7,04 грн
15,16 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, наб. Русановская, 12
Всего: упаковка (1)
17,84 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (2)
21,85
Экономия: -1,64 грн
20,21 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: таблетки (10)
17,74 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тираспольская, 54
Всего: упаковка (1)
15,17 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
37,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 10
Всего: таблетки (7)
13,86
Экономия: -2,21 грн
11,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 43-Б
Всего: упаковка (4)
16,18 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
22,20
Экономия: -7,04 грн
15,16 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Порика Василия, 13
Всего: упаковка (2)
19,40 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (14)
38,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (16)
22,20
Экономия: -7,04 грн
15,16 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (6)
29,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Берестейский, 148/1
Всего: упаковка (6)
22,20
Экономия: -7,04 грн
15,16 грн
Ласкава
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Бойчука Михаила / Бастионная, 1/2
Всего: упаковка (6)
43,20 грн
Ласкава
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ереванская, 30
Всего: упаковка (5)
43,40 грн