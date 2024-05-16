Амброксол-КВ таблетки 30 мг блистер, №20 - Киев (92551) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 41 аптеке
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Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Аптека нц
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Киев, ул. Большая Васильковская, 81
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Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Мед-сервис
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Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Фармация
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Киев, ул. Пироговского Александра, 4
Мед-сервис
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Киев, наб. Русановская, 12
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Киев, ул. Иорданская, 20
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Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Мед-сервис
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Киев, ул. Тираспольская, 54
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Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Аптека низких цен
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Киев, ул. Княжий Затон, 10
Мед-сервис
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Киев, просп. Европейского Союза, 43-Б
Фармация
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Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Бажаемо здоровья
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Киев, просп. Порика Василия, 13
Свк фарм
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Киев, просп. Берестейский, 108/1
Фармация
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Всего: упаковка (16)
Открыто Закроется в 18:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Свк фарм
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Всего: упаковка (6)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Фармация
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Всего: упаковка (6)
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Киев, просп. Берестейский, 148/1
Ласкава
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Всего: упаковка (6)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Бойчука Михаила / Бастионная, 1/2
Ласкава
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Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ереванская, 30