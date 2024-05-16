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Амброксол-КВ таблетки 30 мг блистер, №20 - Харьков (92551) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Суздальские Ряды, 9
Всего: упаковка (5)
20,50 грн
Аптека галатея
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (1)
21,50 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 46
Всего: таблетки (10)
17,50 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
Всего: упаковка (2)
19,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, просп. Гагарина, 178
Всего: упаковка (1)
21,00 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (4)
19,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Танкопия, 23
Всего: упаковка (3)
21,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, шоссе Салтовское, 248
Всего: упаковка (2)
21,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
Всего: упаковка (3)
21,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 274
Всего: упаковка (4)
21,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 295
Всего: упаковка (2)
20,50 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шариковая, 37
Всего: упаковка (2)
19,00 грн
В других городах:
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (5)
17,99
Экономия: -1,35 грн
16,64 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, тупик Запорожский, 5
Всего: упаковка (1)
13,78 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: таблетки (10)
16,88
Экономия: -0,68 грн
16,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (3)
24,00
Экономия: -7,80 грн
16,20 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: таблетки (10)
16,97
Экономия: -0,97 грн
16,00 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (18)
16,52
Экономия: -0,52 грн
16,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 55
Всего: упаковка (2)
15,77 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
Всего: упаковка (2)
24,00
Экономия: -7,80 грн
16,20 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 46
Всего: упаковка (14)
17,11
Экономия: -1,11 грн
16,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
Всего: упаковка (2)
24,00
Экономия: -7,80 грн
16,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
Всего: упаковка (1)
24,00
Экономия: -8,40 грн
15,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (3)
24,00
Экономия: -7,60 грн
16,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (1)
24,00
Экономия: -7,60 грн
16,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
20,00
Экономия: -3,80 грн
16,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (4)
24,00
Экономия: -7,80 грн
16,20 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
24,00
Экономия: -7,80 грн
16,20 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
24,00
Экономия: -7,80 грн
16,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (3)
24,00
Экономия: -7,80 грн
16,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: таблетки (10)
24,00
Экономия: -7,60 грн
16,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
Всего: упаковка (1)
19,29
Экономия: -0,89 грн
18,40 грн