Амброксол-КВ таблетки 30 мг блистер, №20 - Днепр (Днепропетровск) (92551) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
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Всего: упаковка (5)
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Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Не болей
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Всего: таблетки (10)
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Днепр, ул. Новокрымская, 4
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, тупик Запорожский, 5
В других городах:
Не болей
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Всего: таблетки (10)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
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Каменское, просп. Свободы, 55
Не болей
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Каменское, просп. Свободы, 46
Не болей
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Всего: упаковка (18)
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Народная аптека
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Всего: упаковка (2)
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
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Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Народная аптека
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Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Народная аптека
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Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Элитфарм
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Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Народная аптека
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Всего: упаковка (3)
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Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Народная аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Народная аптека
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Всего: таблетки (10)
Открыто Закроется в 17:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:30
Запорожье, просп. Соборный, 3