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Алендра® таблетки 70 мг блистер, №4 - Одесса (103215) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
397,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
410,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (122)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
417,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
458,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
471,27
Экономия: -75,31 грн
395,96 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (4)
397,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
477,19
Экономия: -80,73 грн
396,46 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (122)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
417,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
398,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (3)
414,46
Экономия: -42,82 грн
371,64 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
471,77
Экономия: -67,29 грн
404,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (122)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
417,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (122)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
417,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
465,17
Экономия: -48,40 грн
416,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (2)
462,21
Экономия: -66,19 грн
396,02 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
397,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (2)
397,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
477,19
Экономия: -103,11 грн
374,08 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (2)
466,10
Экономия: -67,70 грн
398,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2)
473,07
Экономия: -76,80 грн
396,27 грн