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Алендра® таблетки 70 мг блистер, №4 - Харьков (103215) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 230 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
397,60 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (4)
511,51
Экономия: -118,93 грн
392,58 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
421,73 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
410,74 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (2)
413,75 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
465,66
Экономия: -66,60 грн
399,06 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
417,60 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
423,93 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
418,72 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
419,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (189)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
417,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
419,46 грн
Экономная аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
397,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
507,96
Экономия: -111,45 грн
396,51 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
429,37 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (2)
418,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (3)
508,59
Экономия: -115,12 грн
393,47 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
436,11 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (2)
411,79 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
432,92 грн