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(Nexavar)
Одесса
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
253.8 км
Нексавар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №112
Байер
61354,70
грн
Забрать 15.04 после 19:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Умань, ул. Независимости, 2-А
254.1 км
Нексавар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №112
Байер
61354,70
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
254.2 км
Нексавар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №112
Байер
61354,70
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 28
254.6 км
Нексавар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №112
Байер
61354,70
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
254.8 км
Нексавар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №112
Байер
61354,70
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 8
255.2 км
Нексавар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №112
Байер
61354,70
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 39
255.3 км
Нексавар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №112
Байер
61354,70
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
Нексавар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №112
Байер
61354,70
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
Нексавар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №112
Байер
61354,70
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
Нексавар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №112
Байер
61354,70
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Умань, ул. Тищика, 38
255.3 км
Нексавар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №112
Байер
61354,70
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Умань, ул. Европейская, 60-Б
255.3 км
Нексавар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №112
Байер
61354,70
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Маньковка, ул. Шевченко Тараса, 6
276.7 км
Нексавар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №112
Байер
61354,70
грн
Забрать 15.04 после 16:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Жашков, ул. Соборная, 58-Б
310.4 км
Нексавар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №112
Байер
61354,70
грн
Забрать 15.04 после 15:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Богуслав, ул. Шевченко Тараса, 6
340.6 км
Нексавар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №112
Байер
61354,70
грн
Забрать 15.04 после 16:00
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Богуслав, ул. Ярослава Мудрого, 8-А
340.9 км
Нексавар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №112
Байер
61354,70
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
341.8 км
Нексавар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №112
Байер
61354,70
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 8
342.3 км
Нексавар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №112
Байер
61354,70
грн
Забрать 15.04 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Володарка, ул. Армейская, 4
342.6 км
Нексавар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №112
Байер
61354,70
грн
Забрать 15.04 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
345.6 км
Нексавар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №112
Байер
29686,15
Экономия при брони:
-2,95 грн
29683,20
грн
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