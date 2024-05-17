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Амантин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер, №60 - Запорожье (107131) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (176)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
590,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: блистер (3)
620,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), блистер (2)
686,66
Экономия: -133,30 грн
553,36 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
634,05
Экономия: -74,96 грн
559,09 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
598,99
Экономия: -40,88 грн
558,11 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
642,00
Экономия: -101,40 грн
540,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
620,40 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (30)
642,00
Экономия: -101,40 грн
540,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
587,99
Экономия: -29,88 грн
558,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: блистер (4)
615,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), блистер (3)
639,46
Экономия: -49,83 грн
589,63 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
580,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (30)
642,00
Экономия: -101,40 грн
540,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (50)
644,81
Экономия: -88,96 грн
555,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
623,34
Экономия: -69,80 грн
553,54 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2), блистер (5)
676,00
Экономия: -112,40 грн
563,60 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (176)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
590,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1), блистер (5)
687,51
Экономия: -131,66 грн
555,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
612,62
Экономия: -31,22 грн
581,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (2), блистер (1)
623,34 грн