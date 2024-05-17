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Амантин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер, №60 - Одесса (107131) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
579,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1), блистер (3)
598,84
Экономия: -17,44 грн
581,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
670,20 грн
Мелисса
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (1)
612,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
680,03
Экономия: -120,69 грн
559,34 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1), блистер (5)
579,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (50)
619,03
Экономия: -59,69 грн
559,34 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
610,99
Экономия: -52,88 грн
558,11 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
592,56 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (2)
579,70 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (2)
661,70
Экономия: -68,36 грн
593,34 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (50)
624,59
Экономия: -50,87 грн
573,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1), блистер (5)
658,15
Экономия: -79,95 грн
578,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
598,99
Экономия: -40,88 грн
558,11 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (50)
640,74
Экономия: -74,65 грн
566,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1), блистер (4)
617,50
Экономия: -53,42 грн
564,08 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
546,86 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
546,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (2), блистер (5)
650,29
Экономия: -61,24 грн
589,05 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: блистер (2)
730,70
Экономия: -167,10 грн
563,60 грн